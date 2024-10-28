حادث قاعدة غليلوت.. تحليل الصندوق الأسود وحديث عن نوبة قلبية

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تحلل السلطات الإسرائيلية ما يمكن تسميته "الصندوق الأسود" للشاحنة التي تورط سائقها في "هجوم دهس مشتبه به" قرب مدخل قاعدة غليلوت العسكرية شمالي تل أبيب.

وحدة التحكم الإلكترونية (ECM) في الشاحنة، والتي غالبًا ما يطلق عليها اسم "الصندوق الأسود"، تقوم بالتقاط بيانات مثل السرعة والفرامل وحالة المحرك، ويتم الاعتماد عليها خلال تحقيقات الحوادث.

وذكرت التقارير أن السائق، الذي تم التعرف عليه باسم رامي نصر الله من قلنسوة، لديه نحو 70 مخالفة مرورية سابقة.

وتم إرسال جثته إلى المركز الوطني للطب الشرعي في تل أبيب للتشريح لتحديد ما إذا كان حدث طبي، مثل النوبة القلبية، قد ساهم في الحادث.

وبحسب "يديعوت إحرنوت"، قالت عائلة نصر الله إنه كان يعاني من مشكلة في القلب وخضع مؤخرا لعملية جراحية.

وقال شقيقه محمود نصر الله: "لم يكن هجوما. أخي يعاني من مشاكل صحية ولن يفعل مثل هذا الشيء. إنه رجل بسيط يحاول فقط كسب لقمة العيش والعودة إلى منزله. ليس له أي صلة بأي شيء من هذا القبيل".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية عقب الحادث إن حادثة الدهس أسفرت عن مقتل 5 على الأقل، فيما أكدت الشرطة الإسرائيلية مقتل سائق الشاحنة الذي نفذ عملية الدهس في شمال تل أبيب.

وقالت الشرطة الإسرائيلية أيضا إنها تتعامل مع عملية الدهس في شمال تل أبيب على أنها هجوم "ذو خلفية قومية".