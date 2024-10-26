إيران تؤكد تصديها للهجوم الإسرائيلي بنجاح: سنستخدم كل إمكاناتنا للدفاع عن أمننا

A + A -

أكدت العلاقات العامة للدفاع الجوي الإيراني، في بيان لها اليوم السبت، "اعتراض المنظومة الشاملة للدفاع الجوي للعدوان الإسرائيلي ومواجهته بنجاح".

ولفتت إلى أن الكيان الإسرائيلي، "وفي خطوة مثيرة للتوتر، هاجم مراكز عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، على الرغم من التحذيرات السابقة من مسؤولي الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني الإجرامي وغير الشرعي لتجنّب القيام بأيّ عمل مغامر ".

وأشارت إلى "تعرّض بعض النقاط لأضرار محدودة بفعل العدوان"، لافتةً إلى أن التحقيق جارٍ في أبعاد الحادث.

ودعا البيان الشعب الإيراني إلى التضامن والهدوء وعدم الالتفات إلى ما تشيعه وسائل إعلام الاحتلال عن هذه الحادثة.

كذلك، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن "العدوان على مقار عسكرية إيرانية هو انتهاك للقانون الدولي وسيادتنا"، وأن "من حق إيران الدفاع عن النفس ضد أي عدوان".

وأضافت: "نؤكد أننا سنستخدم كل إمكاناتنا للدفاع عن أمننا ومصالحنا والتزامنا بالأمن الإقليمي