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سوريا دانت العدوان الاسرائيلي "السافر" على ايران

26
OCTOBER
2024
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دانت سوريا "العدوان الاسرائيلي السافر على ايران"، واعربت عن تضامنها ووقوفها الى جانبها.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان: "تدين سوريا بأشد العبارات العدوان الاسرائيلي السافر الذي وقع فجر اليوم على الجمهورية الاسلامية الايرانية وتزامن مع عدوان جوي غاشم على سوريا فى انتهاك وقح لسيادة وحرمة الاراضي الايرانية والسورية وخرق فاضح للقانون الدولي ولميثاق الامم المتحدة".

وشددت على أن "هذا العدوان الاسرائيلي يأتي في سياق استهتار هذا الكيان بكل القوانين الدولية والاصرار على نهجه العدواني الاجرامي المستمر على دول المنطقة وحرب الابادة الجماعية وجرائم الحرب التى يرتكبها بحق شعوبها".

واعربت عن "تأييد حق ايران المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية أراضيها وحياة مواطنيها والذي تضمنه القوانين الدولية"، وتعرب عن تضامنها "القوي والوقوف الى  جانبها في وجه ما تتعرض له من عدوان".

 

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