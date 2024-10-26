هبوط عشرات الطائرات في أذربيجان بعد إغلاق إيران مجالها الجوي!

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تقدم عدد من شركات الطيران الدولية إلى مطار "حيدر علييف" في باكو بطلب الهبوط الاضطراري بعد إغلاق إيران مجالها الجوي على خلفية الضربة الإسرائيلية. بحسب "روسيا اليوم".

وجاء في بيان المطار: "نتيجة لإغلاق المجال الجوي فوق إيران، تقدمت عدد من شركات الطيران الدولية إلى مطار حيدر علييف الدولي بطلب الهبوط الاضطراري، حيث هبطت في مطار باكو رحلة طيران الجزيرة موسكو - الكويت، ورحلات فلاي دبي بودابست موسكو، مينسك قازان بطرسبرغ - دبي، والعربية للطيران موسكو-الشارقة".

وبحسب ميناء باكو الجوي فإن مطار حيدر علييف "حشد جميع الموارد اللازمة لتقديم خدمة سريعة وعالية الجودة للرحلات القادمة".

وأعلنت منظمة الطيران المدني في إيران الليلة الماضية إلغاء الرحلات الجوية على كافة المسارات عقب الضربة الإسرائيلية.