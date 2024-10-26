كيف علقت واشنطن على ضربات إسرائيل لإيران؟

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علقت الولايات المتحدة على الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران، في الساعات الأولى من صباح السبت.

وقالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إنها "أبلغت بشن إسرائيل ضربات موجهة على أهداف عسكرية في إيران"، و"تراقب التطورات عن كثب وستبقى على اطلاع".

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، أن البيت الأبيض أُخطر قبل فترة وجيزة من شن إسرائيل الضربات.

واعتبر البيت الأبيض أن الضربات الإسرائيلية على أهداف عسكرية في إيران تأتي في إطار "الدفاع عن النفس"، عقب هجوم صاروخي شنته طهران على إسرائيل مطلع شهر أكتوبر الجاري.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي شون سافيت، إن "الضربات الموجهة ضد أهداف عسكرية" تأتي في إطار "الدفاع عن النفس وردا على هجوم إيران بصواريخ بالستية ضد إسرائيل في الأول من أكتوبر".

ومن جهة أخرى، ذكر سافيت لـ"رويترز" أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبيل قصف أهداف في إيران.

لكنه أضاف أن الولايات المتحدة لا تشارك في الضربات الإسرائيلية.