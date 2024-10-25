إسرائيل تستهدف منزلا في خان يونس.. حصيلة القتلى مفجعة

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قتل 28 مواطنا، فجر الجمعة، إثر قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب وكالة "وفا"، أكدت مصادر محلية أن قوات الجيش الإسرائيلي، استهدفت منزلا بمنطقة المنارة جنوبي مدينة خان يونس، ما أدى إلى مقتل 28 مواطنا معظمهم أطفال ونساء، كما أصيب العشرات بجروح مختلفة.

وأدى القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة وغير مسبوقة وسط جهود دولية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأبدت حركة حماس، الخميس، "جاهزيتها" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد مسؤول بالحركة لوكالة "فرانس برس".

وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه إن "وفدا قياديا من الحركة وصل إلى القاهرة حيث اجتمع مع المسؤولين المصريين".

وأضاف: "تمت مناقشة أفكار واقتراحات تتعلق باستئناف المفاوضات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".

كما شدد على أن "حماس أبدت جاهزية لوقف النار، لكن المطلوب التزام إسرائيل بوقف النار والانسحاب من القطاع وعودة النازحين، وصفقة جادة لتبادل الأسرى وإدخال المساعدات".