هيئة البث الإسرائيلية: غالانت وهاليفي صادقا على خطط الهجوم على إيران وسيصادق عليها نتنياهو لاحقا

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ذكرت هيئة البث الاسرائيلية أن وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي صادقا على خطط الهجوم على إيران، وستعرض الخطط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمصادقة عليها لاحقا.

وفي إطار ترقب هذا الرد، كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية نقلا عن مصدر استخباراتي أن "إسرائيل أجلت ردها الانتقامي على إيران بسبب الحاجة إلى تغيير الاستراتيجيات في خططها التي تم تسريب بعض منها".

هذا أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس من الدوحة، على "دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وبقوة، معتبرا أن الهجومين الإيرانيين عليها غير مبررين".

وأضاف: "نعمل مع إسرائيل لبحث التصدي لأي هجمات إيرانية أخرى عليها.. أي هجمات تقوم بها إيران ضد إسرائيل ستشكل تهديدا لمصالح طهران".

وكان قد حذر مصدر عسكري إيراني مؤخرا، أنه في حال تضمنت أي إجراءات إسرائيلية ضد إيران احتمال استهداف مواقع عسكرية، فإن الرد الإيراني سيكون مؤكدا ويفوق التقديرات الإسرائيلية بمراحل.

في حين أفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان 11"، نقلا عن مصدر إسرائيلي، بأن تل أبيب تستعد لشن "هجوم كبير جدا" على أهداف في إيران.