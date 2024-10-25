الدفاع المدني في غزة: مجزرة بشعة في مخيم جباليا.. أكثر من 150 شهيدا وجريحا

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مربعا سكنيا في مخيم جباليا، مرتكبا مجزرة راح ضحيتها 150 قتيلا وجريحا.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني: "مجزرة بشعة الآن تحدث بمنطقة شارع الهوجا بلوك 7 بمخيم جباليا والحديث يدور حول أكثر من 150 شهيداً وجريحاً ولا من يقوم بالتدخل لانقاذهم".

وأشار شهود عيان ومصادر من قطاع غزة أن هناك "مناشدات لعشرات المصابين والشهداء والمفقودين بقصف مربع سكني لعائلة أبو راشد وعقل داخل مخيم جباليا في شارع الهوجا، ولم تستطيع الطواقم الطبية الوصول إليهم حتى اللحظة بعد الإعلان عن وقف الخدمات الطبية بفعل العدوان المستمر على شمال غزة".

وأضافت المصادر: "المنازل التي قصفتها طائرات الاحتلال قبل قليل في مخيم جباليا تعود لعائلات النجار وأبو العوف وسلمان وحجازي وأبو القمصان وعقل وأبو راشد وأبو الطرابيش وزقول وشعلان".

وأوضح الدفاع المدني أن "عددا كبير من الشهداء والمصابين في مجزرة كبيرة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل بحق المواطنين بتفجيره 11 منزلا في بلوك 7 بمنطقة الهوجا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

مؤكدا أن "الاحتلال قصف مربعا سكنيا في المنطقة والمواطنون يوجهون نداءات استغاثة للتوجه إلى المكان للمساعدة على نقل الجرحى، وحتى اللحظة المواطنون يواجهون صعوبة كبيرة في نقل الشهداء والمصابين بعد أن عطل الاحتلال عمل الدفاع المدني والخدمات الطبية في شمال القطاع".

ولفت الدفاع المدني إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي عطل أمس منظومة عمل الدفاع المدني والخدمات الطبية في كافة مناطق شمال قطاع غزة واليوم يرتكب مزيدا من الجرائم على مرأى ومسمع العالم ليزيد من ضغطه على السكان والنازحين في جباليا وبيت لاهيا بهدف إجبارهم على النزوح وإخلاء منازلهم نحو مناطق جنوب القطاع".

وأضاف: "استمرار الصمت الدولي دون تدخل فعلي لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق المواطنين العزل في شمال قطاع غزة فذلك يعني أننا سنشهد في الأيام القادمة مزيدا من الجرائم ومزيدا من انتهاك الاحتلال للقانون الإنساني الدولي".