المقاومة الإسلامية في العراق تعلن تنفيذ عملية نوعية في إيلات

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أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أن مقاتليها نفذوا عملية نوعية في إيلات، استهدفت هدفا حيويا بواسطة الطيران المسير.

وقالت المقاومة في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق اليوم الجمعة 25-10-2024 للمرة الثانية هدفا حيويا في ام الرشراش "إيلات" المحتلة، بواسطة الطيران المسير".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أن "هدفا جويا مشبوها شق طريقه إلى الأراضي الإسرائيلية من الشرق وسقط في منطقة مفتوحة".

وأفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بأنه تم رصد "جسم جوي مشبوه في منطقة البحر الأحمر كان في طريقه إلى الأراضي الإسرائيلية من الشرق. سقط الجسم إياه في منطقة مفتوحة قبل العبور إلى البلاد".

ووكانت أعلنت المقاومة الإسلامية في وقت سابق، ضرب هدف حيوي وسط إسرائيل بالطيران المسير. ضمن استهدافات متكررة لمواقع إسرائيلية منذ أشهر عديدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان.