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وفد مصري رفيع المستوى يلتقي برئيس الموساد ووفد من الشاباك

25
OCTOBER
2024
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قال مصدر أمني مصري مسؤول إن وفدا أمنيا مصريا وعسكريا رفيع المستوى، التقى رئيس الموساد ووفدا من الشاباك.
 
وأوضح المصدر حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، إن اللقاء يأتي في إطار الجهود المصرية المكثفة لعودة المفاوضات ووقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار بالمنطقة.
 
وذكر أن مصر أكدت للوفد الإسرائيلي رفضها للعملية العسكرية الجارية بشمال قطاع غزة، وحذرت من خطورة استمرار إسرائيل في إعاقة عملية إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.
 
وفي وقت سابق الخميس، قال مصدر مسؤول، إن وفدا أمنيا رفيع المستوى التقى بعدد من قيادات حركة حماس بالقاهرة؛ لاستعراض الأوضاع الجارية في غزة، وسبل تعزيز العقبات التي تواجه التهدئة في القطاع.
 
وأوضح المصدر، أن اللقاء يأتي في إطار الجهود المصرية لاستئناف المفاوضات، ووقف إطلاق النار في غزة، متابعا: "مصر تؤكد باستمرار زيادة إدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي القطاع".
 
من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرحب باستعداد مصر للمضي قدما في اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
 
وأضاف البيان: "بناء على اللقاءات التي عقدت في القاهرة، وجه رئيس الوزراء مدير الموساد بالتوجه إلى الدوحة والدفع بسلسلة المبادرات المطروحة على جدول الأعمال، بمساندة أعضاء المجلس الوزاري المصغر".
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