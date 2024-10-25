سموتريتش: قطر "دولة معادية تدعم حماس"

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اتهم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قطر، يوم الخميس، بأنها " دولة معادية تدعم حماس"، معتبرا أن "استمرار مشاركتها في مفاوضات إعادة الرهائن خطأ فادح".

فقد قال بتسلئيل سموتريتش: "إن استمرار مشاركة قطر في مفاوضات إعادة الرهائن خطأ فادح".

وتابع: "قطر دولة معادية تدعم حماس، وتدعم مواقفها التفاوضية، وهدفها منعنا من تدميرها"، على حد وصفه.

وأردف وزير المالية الإسرائيلي: "تمتلك قطر قناة الجزيرة وتضر بشكل قاتل بصورة إسرائيل في العالم وكفاحنا من أجل الوجود"، وفقا له.

وكان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد قال بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الدوحة يوم الخميس:"فخورون جدا بمؤسسة "الجزيرة" وتغطياتها للحروب في العالم".

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن "الجزيرة تعمل وفق أعلى المعايير الدولية للتغطية الصحفية"، مشددا على أنه "لا مبرر لاستهداف الصحفيين في مناطق الصراع، وأن الأعذار في ذلك غير مقبولة".

من جهته، أعرب بلينكن عن "تقديرهم لدولة قطر على دورها الرئيسي كشريك في إيجاد السلام"، مضيفا: "رئيس الوزراء القطري أدى شخصيا دورا كبيرا في جهود إعادة الرهائن إلى بيوتهم".