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"حماس": اختيار خليفة للسنوار قيد النقاش وسنعلن عن اسمه

24
OCTOBER
2024
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أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق أن الحركة لم تنتخب رئيسا جديدا لها في غزة حتى الآن، وأنها ستعلن اسم الرئيس الجديد بعد انتخابه.
 
وقال مرزوق لوكالة "نوفوستي": "ليس بعد، ما زلنا نتناقش".
 
وحول ما إذا كانت "حماس" ستعلن رسميا اسم خليفة السنوار، أم أنها ستبقي الأمر سرا لأسباب أمنية، قال مرزوق "إن اسم الرئيس الجديد للحركة سيعلن رسميا".
 
وأردف: "بالتأكيد سوف نعلن".
 
إلى ذلك، عبّر مرزوق عن قناعته بأن إسرائيل لن تتمكن من "طرد حماس من قطاع غزة". مؤكدا: "حتى عندما يقتلون قادة "حماس"، يأتي آخرون ليحلوا محلهم".
 
هذا وقد أعلن الجيش الإسرائيلي مؤخرا أن السنوار قُتل في قطاع غزة بنيران الجيش الإسرائيلي يوم 16 أكتوبر الجاري.
 
بدوره، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن المخابرات الأمريكية ساعدت إسرائيل في تعقب زعيم "حماس". وقالت نائبته كامالا هاريس إن القوات الخاصة الأمريكية ساعدت أيضا في تعقب السنوار.
روسيا اليوم
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