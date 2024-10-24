جنوب وشمال إسرائيل تحت مرمى مسيرات "المقاومة بالعراق"

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أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الأربعاء، أنها استهدفت 3 "أهداف حيوية" في جنوب وشمال إسرائيل، مؤكدة أنها ستصعد عملياتها ضد إسرائيل.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيانات متتالية إنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأربعاء 23-10-2024:

-هدفا حيويا في أم الرشراش إيلات، بواسطة الطيران المسير.

-هدفا حيويا في أم الرشراش ايلات للمرة الثانية بواسطة الطيران المسير.

-هدفا حيويا في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسير.

وأكدت "المقاومة الإسلامية في العراق"، استمرار عملياتها "في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض طائرتين بدون طيار تم إطلاقهما من الشرق في منطقة إيلات.

وأفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو اعترض مؤخرا طائرتين بدون طيار تم إطلاقهما من الشرق وعبرتا إلى المياه السيادية الإسرائيلية في منطقة إيلات، مؤكدا أنه لم يتم تفعيل أي تحذيرات وفقا للسياسة المتبعة".