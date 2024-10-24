مجلس التعاون الخليجي يستنكر الهجوم الإرهابي على شركة في تركيا

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استنكرت دول مجلس التعاون الخليجي الست العمل الإرهابي الذي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في العاصمة أنقرة وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين.

وأعرب الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي في بيان مساء الأربعاء تلقت RT نسخة منه، عن إدانته واستنكاره بأشد وأقوى العبارات للعملية الإرهابية التي استهدفت شركة صناعات الطيران والفضاء التركية وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أبرياء.

وأكد البديوي موقف مجلس التعاون الثابت والحازم في رفض وإدانة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وشدد أمين العام المجلس على ضرورة "تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لهذه الآفة المدمرة".

وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته القلبية لأسر الضحايا وللحكومة والشعب التركي.

ومساء الأربعاء قالت السلطات التركية إن هجوما مسلحا استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في العاصمة أنقرة، مشيرة إلى مقتل 5 أشخاص بالإضافة إلى تحييد مسلحين اثنين.

وتوعد وزير الدفاع التركي يشار غولر بالرد بشكل موجع على الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش".

وأكد غولر أنهم سيلاحقون الإرهابيين حتى القضاء على آخرهم.

وقال غولر: "لقد حاول الإرهابيون زعزعة أمن واستقرار الشعب التركي من خلال تنفيذ هجوم دنيء على منشآت شركة صناعات الطيران والفضاء التركية توساش".

وأضاف: "سنلاحق الإرهابيين حتى القضاء على آخر عنصر منهم، وسيرى الجميع كيف سيكون لنا رد موجع على هذا الهجوم في أنقرة".

كما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لن يتمكن أي كيان أو تنظيم إرهابي يستهدف أمن بلاده من تحقيق آماله.

وأوضح أردوغان في منشور عبر منصة "إكس" على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في العاصمة أنقرة، أن "الهجوم الإرهابي على شركة "توساش" التي تعد من أبرز شركات الصناعات الدفاعية التركية، هو هجوم دنيء يستهدف بقاء بلدنا وسلامه ومبادراتنا الدفاعية التي تمثل رمزا لاستقلال تركيا بالكامل".

وأفاد بأن السلطات التركية تدخلت على الفور منذ اللحظة الأولى للهجوم الإرهابي، وتمكنت من تحييد الإرهابيين.

وأضاف: "ليعلم شعبنا أن الأيادي القذرة التي تمتد إلى تركيا ستُكسر بكل تأكيد، ولن يتمكن أي كيان أو تنظيم إرهابي يستهدف أمننا من تحقيق آماله".

وشدد الرئيس التركي على أن أنقرة ستواصل كفاحها بكل حزم وتصميم ضد كافة أشكال التهديدات الإرهابية وداعميها.