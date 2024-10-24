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مصر.. الحكومة المصرية توضح حقيقة بيعها مصر للطيران

24
OCTOBER
2024
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ردت الحكومة المصرية، في بيان رسمي، على مزاعم حول اعتزامها بيع شركة مصر للطيران، وانتهاء الدراسات الفنية والجدول الزمني لطرح عدد من الشركات التابعة لها للإدارة والتشغيل.
 
وأكدت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، أن ما تناولته "إحدى الصحف وبعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي" بشأن اعتزام الحكومة بيع شركة مصر للطيران، ليس لها أساس من الصحة، مشددة على أنه "لا نية لاعتزام الحكومة بيع الشركة أو طرح أي من شركاتها التابعة للإدارة والتشغيل".
 
وذكرت في هذا الصدد أن شركة مصر للطيران "هي شركة وطنية وأحد أذرع الدولة الرئيسية في منظومة النقل الجوي، وتعد من أهم الركائز الأساسية الداعمة للاقتصاد القومي"، موضحة أن الدولة المصرية تنفذ استراتيجية متكاملة ترتكز محاورها على تطوير شركة مصر للطيران، وتحديث أسطول طائراتها، والتوسع في شبكة خطوطها الجوية بفتح أسواق جديدة.
 
وناشدت الحكومة المصرية "جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتأكد من صحتها قبل نشرها حتى لا تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، مع ضرورة الاستناد إلى الحقائق والرجوع إلى البيانات الرسمية".
 
وكان وزير الطيران المدني السابق، الفريق محمد عباس حلمي، قد ذكر في مايو الماضي، أن شركة مصر للطيران حققت أرباحا إيجابية عن العام المالي 2022 / 2023، ومن المنتظر أن تحقق الشركة أرباحا كبيرة في العام المالي 2023/2024 طبقا للمؤشرات.
 
وقال وزير الطيران المدني سامح الحفني، في تصريحات تلفزيونية في أغسطس الماضي، إن الشركة تحولت إلى شركة ربحية لأول مرة منذ 2019، وبأرقام كبيرة، مشيرا إلى وجود هيكلة كاملة لشركة مصر للطيران وإعادة تطوير، ومن المستهدف وصول أسطول الشركة إلى 125 طائرة.
روسيا اليوم
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