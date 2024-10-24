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الدفاع المدني يعلن توقف عمله في شمال غزة واصفا الوضع بـ "الكارثي"

24
OCTOBER
2024
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أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة مساء يوم الأربعاء، توقف عمله بشكل كلي في المحافظة الشمالية للقطاع، مشيرا إلى اعتقال 5 من عناصره وانقطاع الاتصال بثلاثة آخرين.
 
وقال الدفاع المدني في بيان: "️توقف عملنا كليا في محافظة الشمال والوضع أصبح كارثيا هناك، والمواطنون المتواجدون باتوا بدون خدمات إنسانية".
 
وأضاف: "️قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة في منطقة الشيخ زايد اعتقلت 5 من عناصرنا واقتادتهم إلى مكان مجهول، و️الدبابات الإسرائيلية استهدفت بقذائفها مركبة الإطفاء الوحيدة في شمال القطاع وأضرمت النيران فيها".
 
كما أشار الدفاع المدني إلى أن "️3 مصابين من عناصرنا ممن تم استهدافهم بطائرة إسرائيلية مسيرة في مشروع بيت لاهيا انقطع الاتصال بهم ولا يعلم مصيرهم".
 
وسبق أن أعلن الدفاع المدني أنه "️في حادثة خطيرة لتفريغ شمال قطاع غزة من الخدمات الإنسانية، تعرضت طواقمنا في محافظة شمال القطاع إلى قصف إسرائيلي مباشر أدى إلى إصابة 3 عناصر بجروح مختلفة".
 
يأتي ذلك في ظل تواصل القصف الإسرائيلي في إطار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بمحافظة الشمال، بحسب الدفاع المدني.
 
وفي 5 أكتوبر الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة في شمالي القطاع، قبل أن يعلن في اليوم التالي بدء اجتياحه لها بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، وسط تقارير عن مساع إسرائيلية لاحتلال المنطقة وتهجير سكانها.
روسيا اليوم
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