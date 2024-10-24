باسم يوسف يجادل مورغان ويحدد "خطأ ارتكبته إسرائيل"

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أكد الإعلامي المصري باسم يوسف، في مناظرة ثالثة جمعته بالإعلامي البريطاني بيرس مورغان، أن "حماس ليست سبب اندلاع الصراع"، مشيرا إلى أن "إسرائيل أخطأت بنشر لقطات مقتل السنوار".

وحصدت حلقة باسم يوسف مع الصحفي بيرس مورغان مشاهدات كبيرة، وذلك خلال لقائهما الثالث في مواجهة قوية تتناول الحرب على غزة ولبنان والصراع في الشرق الأوسط.

ومع بداية الحوار حاول بيرس مورغان إثبات أن "حماس هي سبب الصراع والحرب الإسرائيلية على غزة".

وأكد باسم يوسف رفضه لتلك الاتهامات، مشيرا إلى أنه "ليس من أنصار حركة المقاومة الفلسطينية، ولا يرى أنها سبب اندلاع حرب السابع من أكتوبر 2023".

وأضاف أن "إسرائيل تسيطر بشكل كامل على الأجهزة السياسية في أمريكا والمملكة المتحدة، وهذا سبب عدم قدرة الفصائل الفلسطينية على استعادة الأراضي المحتلة، لأن العدو أقوى"، في حين يرى مورغان أن "تل أبيب تدافع عن نفسها".

وأشار باسم يوسف إلى أن "إسرائيل ارتكبت خطأ فادحا بنشر لقطات استشهاد زعيم حماس يحيى السنوار".

وأوضح أن "زعيم حماس يحيى السنوار أصبح رمزا للفخر والتضحية في سبيل الوطن، وقضت بذلك على ما روجت له بوجوده داخل الأنفاق، وبالطبع هناك أنفاق لكن لا أعتقد أن هناك أكثر من 450 ميلا".

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حربا على قطاع غزة راح ضحيتها 42.792 قتيلا و100.412 إصابة، فيما توسعت دائرة الحرب في 23 سبتمبر لتشمل لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب.