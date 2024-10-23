مشهد مرعب يدمي القلوب في جباليا شمال غزة

A + A -

أفادت مصادر طبية فلسطينية في غزة، بمقتل وإصابة عدد من المواطنين بينهم طفلتان إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، مشيرة إلى وجود ضحايا تحت أنقاض المنزل.

وأشارت المصادر إلى سقوط "عدد من الشهداء والجرحى جراء استهداف شقة تعود للمواطن نضال حمزة حلاوة في جباليا البلد شمال القطاع".

وأوضحت أن "الغارات الإسرائيلية تسببت بمقل 3 أشخاص (طفلتان ووالدتهما)".

وقال الدفاع المدني الفلسطيني بغزة إن طواقمه توجهت إلى منزل تم قصفه في منطقة الزرقا ببلدة جباليا شمالي مدينة غزة.

وشهد شمالي قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء وقبيل منتصف الليلة الماضية، تصعيدا خطيرا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، وأفاد شهود عيان بأن آليات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار بكثافة، إضافة إلى سماع دوي انفجارات شديدة في منطقة الصفطاوي شمال غزة.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بأن أكثر من 600 مواطن لقوا حتفهم منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا، يوم 6 أكتوبر الجاري، ولا يزال عدد من الأشخاص تحت الأنقاض وعلى الطرقات.

وقال سكان ومسعفون إن القوات الإسرائيلية حاصرت مستشفيات ومخيمات للنازحين في شمالي قطاع غزة مع تكثيف عملياتها ومنع وصول المساعدات الضرورية إلى المدنيين.

وأكدوا أن القوات اعتقلت الرجال وأمرت النساء بمغادرة مخيم جباليا، فيما يواصل الجيش نسف المباني وإحراق المنازل في مناطق واسعة، شمالي غزة.

وأظهر شريط فيديو انتشر كثيرا في غزة عن الطفلتين وأمهما تعتذر RT عن نشره لأنه يتضمن مشاهد مرعبة تدمي القلوب عما فعلته القذائف الإسرائيلية برؤوسهم.