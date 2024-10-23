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تقرير: 700 عائلة يهودية جاهزة لاستيطان غزة والحركات الاستيطانية تأمل في بدء البناء بغضون عام

23
OCTOBER
2024
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أعربت حركة "ناشالا" الاستيطانية الإسرائيلية عن أملها في أن يبدأ بناء المستوطنات في قطاع غزة في غضون عام، وفق ما نقلت عنها الأربعاء، صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
 
تقرير: 700 عائلة يهودية جاهزة لاستيطان غزة والحركات الاستيطانية تأمل في بدء البناء بغضون عام
وسائل إعلام
 
وأكدت الحركة الاستيطانية الإسرائيلية، وفقا للصحيفة، أنها ستملأ "المناطق المحررة في غزة" بالمجتمعات اليهودية.
 
ونقلت وول ستريت جورنال عن حركة "نحالا" الاستيطانية الإسرائيلية تسجيل 700 عائلة للسكن في 6 مستوطنات محتملة في غزة.
 
وكانت حركة حماس قالت إن "الصمت الدولي المريب عن تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لـ"خطة الجنرالات" في شمال قطاع غزة مشاركة فعلية في الجريمة، في حين يحتشد مستوطنون متطرفون على حدود غزة للمطالبة بإعادة استيطانها.
 
وكانت جماعات استيطانية إسرائيلية نظمت الاثنين الماضي مؤتمرا يروج لإعادة الاستيطان في غزة.
 
وشارك في المؤتمر عشرات من أعضاء الكنيست، بينهم أعضاء في حزب الليكود الحاكم، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي قال إنه في نهاية المطاف سيكون هناك استيطان يهودي في قطاع غزة.
 
وكان قد تم إخلاء المستوطنات اليهودية من غزة بالقوة في عام 2005، كان يقطنها نحو ثمانية آلاف إسرائيلي، وهو ما أثار مشاعر الاستياء تجاه الدولة بين العديد من المستوطنين الذين يسعون الآن للعودة، وفقا لأسوشيتد برس.
 
وقال النائب عن الحزب الصهيوني الديني، تزيفي سوكوت، في تصريح لوكالة فرانس برس إن "العودة" إلى غزة تعني "تدفيع حماس ثمنا أيديولوجيا باهظا عن الحرب التي شنتها ضدنا".
 
وأضاف "عليهم أن يفهموا أنهم في هذه الحرب، سيخسرون أيضا قطاع غزة".
روسيا اليوم
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