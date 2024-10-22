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القوات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات خلال اقتحام مخيم العروب في الخليل

22
OCTOBER
2024
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اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عددا من الفلسطينيين من مخيم العروب شمال الخليل.
 
وقالت مصادر محلية لوكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء، إن "قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت العديد من الشبان واعتدت على آخرين، بينما تم الحاق أضرار بمحتويات بعض المنازل".
 
من جهة أخرى، اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم، حي المصايف بمدينة رام الله، وداهمت بلدة سلواد شرقا.
 
وأفادت مصادر محلية وأمنية بأن القوات الإسرائيلية داهمت حي المصايف في رام الله، واعتقلت مواطنا من عائلة المالكي، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت دون أن يبلغ عن إصابات.
 
كما اقتحمت القوات بلدة سلواد شرق رام الله، حيث ذكرت مصادر محلية أن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي وآلياته العسكرية، اقتحمت البلدة، وتجولت في عدة أحياء وشوارع، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
 
كذلك، افتحمت القوات الإسرائيلية بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، ومدينة البيرة، واعتقلت الشاب صدام البرغوثي بعد مداهمة منزله في بلدة كوبر شمال رام الله والأسير المحرر قيس كعوش.
 
واعتقلت كذلك الأسير المحرر أسيد بري عقب اقتحام منزله في بلدة إماتين شرق قلقيلية.
 
كما استقدمت القوات الإسرائيلية تعزيزات عسكرية قبل أن تقتحم المنطقة الشرقية لمدينة نابلس من حاجز عورتا.
 
من جهة أخرى قالت مصادر محلية إن مجموعات استيطانية متطرفة اقتحمت الحي الشرقي من مدينة نابلس لأداء طقوس تلمودية بقبر يوسف، كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الجيش الإسرائيلي في بلاطة البلد شرق نابلس.
روسيا اليوم
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