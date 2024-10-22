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"ماذا يوجد بالأسفل؟".. قراصنة يستهدفون مستشفيات إسرائيل في حيفا وتل أبيب

22
OCTOBER
2024
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بعد قصف فروع "القرض الحسن" في بيروت وإخلاء مستشفى الساحل، وزع قراصنة يعرفون عن أنفسهم بأنهم من أنصار حزب الله صورا لمستشفيات الكرمل وأسوتا في حيفا متسائلين "ماذا يوجد بالأسفل؟".
 
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن قراصنة يدعمون حزب الله اللبناني شنوا هجوما على المستشفيات الشمالية الإسرائيلية متسائلين عما يختبئ تحتها.
 
وفي إحدى التدوينات نشر أحد "الهاكرز" صورة لمستشفى أسوتا في رمات هيال بتل أبيب، تحت عنوان: "مستشفى أسوتا في حيفا، ماذا يوجد تحته؟".
 
ووفق الصحيفة نشر "هاكر" آخر ساخرا صورة لمستشفى الكرمل مع التعليق: "بلاغ عاجل! الى من يهمه الأمر، المركز الطبي كرمل في حيفا يوجد في الطابق السفلي والثاني سلاح وذخيرة وصواريخ وأموال تقدر بملايين الدولارات، انظروا للأمر بجدية واستهدفوه بصواريخ ومسيرات دقيقة.. لا تهاون مع العدو".
 
وشن الطيران الإسرائيلي مساء الأحد عدة غارات على فروع مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومدينة الهرمل في محافظة بعلبك ومناطق أخرى، فيما أكدت جمعية المؤسسة أن إفلاس إسرائيل ونفاد بنك أهدافها دفعها إلى استهداف فروعها.
روسيا اليوم
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