أقبلوا عليه بسبب يحيى السنوار.. هل "Mentos" من المنتجات المقاطعة؟

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تزامنا مع ظهور حلوى "منتوس" "Mentos" ضمن متعلقات قائد حركة حماس يحيى السنوار الذي قتل على يد الجيش الإسرائيلي الخميس الماضي، أقبل الكثيرون على شراء منتجات "منتوس".

وقال موقع "القاهرة 24" المصري إنه وبعد الإقبال على حلوى "Mentos"، تساءل الكثيرون عن حلوى "منتوس" هل هي من المنتجات المقاطعة أم لا.

وأفاد الموقع المصري أن "Mentos" من منتجات المقاطعة التي تدعم إسرائيل.

ومنتجات "منتوس" تتبع شركة هولندية ويحيى السنوار كان يحمل تلك الحلوى كونها كانت المتوفر الوحيد في القطاع خاصة مع الحصار الإسرائيلي على غزة والذي بسببه أصبحت هناك قلة في المعروض بالأسواق.

وبعد إقبال البعض على شراء منتجات "منتوس"، دعا الكثيرون إلى الاستمرار في مقاطعة المنتج وغيره من منتجات المقاطعة، دعما لأهل غزة.