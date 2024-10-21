موقع أردني: انفجار طائرة مسيرة في سماء مدينة إربد

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أفاد موقع "رؤيا" الأردني بأن عددا من الطائرات المسيرة مرت فوق سماء مدينة إربد متجهة نحو فلسطين، تزامنا مع سماع دوي انفجار ضخم في المدينة.

وبين الموقع أنه جرى اعتراض طائرة مسيرة فوق مدينة إربد، وهو ما أكدته لقطات مصورة لكاميرا مراقبة في إحدى مناطق المدينة، حيث بدا وكأن جسما انفجر في سماء المدينة.

وحصل الموقع على صور لأجزاء من الطائرة المسيرة التي سقطت بين قريتي جمحة وكفر عوان غربي إربد، حيث تواجدت كوادر الأجهزة الأمنية في الموقع.

وأكد أن الأجهزة الأمنية أجرت تمشيطا شاملا للموقع، مشيرا إلى عدم وجود أي أضرار مادية.

في الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن صفارات الإنذار دوت في بلدات إسرائيلية شمال غور الأردن تحسبا لتسلل طائرات مسيرة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من اعتراض مسيرة أطلقت من الشرق وكانت بطريقها نحو الجولان، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في عدة بلدات بمنطقة غور الأردن.