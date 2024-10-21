القذافي.. طعنة في الظهر من "صديق" و3 دوافع لقتله

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بدأت عملية "إعدام" الزعيم الليبي معمر القذافي في 20 أكتوبر 2011 بملاحقة وقصف رتله في سرت من قبل طائرات أمريكية وفرنسية وما جرى بعد ذلك من فظائع وثقته كاميرات هواتف نقالة.

موقع "جيتي أرلان"، المتخصص في الأمن رأى أن اغتيال رئيس الدولة الليبية السابق معمر القذافي بعد صراع استمر 7 أشهر، بمشاركة حلف الناتو، ارتبط بعلاقات صداقة كانت للقذافي مع زعماء غربيين.

صاحب المقال أشار إلى أن القذافي كان يصف رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني، بأنه "أقرب صديق أوروبي"، في حين مضى برلوسكوني في صداقته مع القذافي حد أنه "وضع شفتيه برفق على يد القذافي أمام كاميرات التلفزيون".

لكن "حين أزف الوقت لمباركة قصف ليبيا، ومن ثم القضاء على صديقه، لم يتردد السيد سيلفيو. حسنا، لديهم تقاليد الصداقة القديمة بين رجال الدولة في إيطاليا، منذ العصور القديمة، من عهد يوليوس قيصر: بمجرد أن يدير أحد الأصدقاء ظهره، حتى يعلق عليها خنجر على الفور. إنها مجرد مثل هذه العادة القديمة".

الكاتب رأى أيضا أن صداقة القذافي مع الزعيم الفرنسي نيكولا ساركوزي لم تكن أقل، "حتى أن القذافي رعى حملته الانتخابية وديا، ثم ساعد ساركوزي المحتاج ماليا بمبلغ يزيد عن 50 مليون يورو. ربما اعتقد القذافي أنه حصل على صديق بهذه الطريقة. لكنه لم يكن على دراية بتقاليد الدولة الفرنسية. على سبيل المثال، لم يكن يعرف المثل الذي تكون قبل 200 عام من بداية صداقته مع ساركوزي عن فرنسي مشهور آخر: "كان الأمير تاليران يبيع دائما أولئك الذين اشتروه. السيد ساركوزي كان ببساطة مخلصا لمبادئ سلف عظيم".

وعن صداقة الزعيم الليبي وقتها برئيس الوزراء البريطاني توني بلير، يقول الموقع إن القذافي ربما لم يسمع بالمثل القائل، "بريطانيا ليس لديها أعداء دائمين ولا أصدقاء دائمين. لديها مصالح دائمة".

ليبيا كما يرى صاحب المقال، كانت محاطة بـ"الأصدقاء" في كل مكان من الغرب، "الأصدقاء فقط، أصدقاء أقوياء، فلماذا سارت الأمور على هذا النحو؟

الكاتب يجيب بلهجة ساخرة متسائلا على سبيل المثال عن سبب رفض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون نسج صداقات "مع البيت الأبيض والسادة المتحضرين في أوروبا في عصرنا، على الرغم من أنهم جميعا ودودون للغاية، والجميع يبتسم بحرارة ورحابة صدر... ومن المحتمل أن يقبلوا يده إذا نزع سلاحه أمامهم"!

كاتب آخر في نفس الموقع رأى أن السر وراء تصفية القذافي جسديا بتلك الطريقة البشعة كان بسبب "مشروع النهر الصناعي العظيم"، الذي كان من المفترض أن تتمكن ليبيا ليس فقط من "القضاء مشاكل مياه الشرب بل وتخليص تخليص هذا البلد، الواقع في الصحراء القاحلة، من الحاجة إلى استيراد المنتجات الزراعية، وإظهار ما تملكه ليبيا إلى جانب احتياطيات النفط الضخمة، من احتياطيات لا تنضب تقريبا من المياه العذبة، والتي أعلن نقصها بالفعل بمثابة واحدة من أكثر المشاكل المستقبلية إلحاحا على هذا الكوكب".

الكاتب يعتقد أن الزعيم الليبي السابق قتل إضافة إلى أسباب أخرى، "من أجل ماء تفوح منه رائحة كثيفة من العملة"، مشيرا في هذا السياق إلى أن بعض العلماء يؤكدون أن "المياه العذبة الجوفية في النوبة ستكون كافية للبشرية لمدة 5 آلاف عام. وهذه الموارد ذات أهمية تجارية كبيرة للشركات الأجنبية الكبيرة، والمشروع الليبي لا يتناسب مع المخطط العام للتنمية الخاصة لاحتياطيات المياه".

من الأسباب الأخرى التي دفعت الغرب إلى التخلص من القذافي تمت الإشارة إلى أن "ليبيا لم يكن لديها دين خارجي، وقدرت احتياطياتها في الخارج، على سبيل المثال، قبل تجميد الأصول والحسابات ومصادرتها، بمبلغ 150 مليار دولار. كان هذا غير مقبول بالنسبة للغرب وعملائه، مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، الذين أرادوا ويريدون إبقاء كل شيء تحت السيطرة الآن".

الدافع الثالث المباشر للتخلص من القذافي يتمثل في "بعض مشاريعه الجيوسياسية الأخرى المعادية للغرب: لقد حاول توحيد دول القارة الأفريقية أو على الأقل شمال إفريقيا، وأراد إنشاء عملته الخاصة، الدينار الذهبي، كبديل للدولار".