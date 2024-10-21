الجيش الكويتي يصدر بيانا حول أنباء عن "رحلات جوية لنقل أسلحة من قاعدة علي السالم إلى إسرائيل"

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نفى الجيش الكويتي الأحد، صحة الأنباء المتداولة حول وجود رحلات لنقل أسلحة من القواعد الجوية العسكرية للبلاد إلى قاعدة إسرائيلية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ولفتت الوكالة إلى أن "رئاسة الأركان العامة للجيش تنفي ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول رحلات جوية لنقل أسلحة من القواعد الجوية الكويتية".

ونقلت الوكالة عن بيان لرئاسة أركان الجيش الكويتي قوله إن "الرحلات الجوية العسكرية تتم وفق جداول معدة مسبقا، وتخضع للتنسيق والرقابة".

وجاء البيان بعد تداول معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انطلاق رحلات جوية على متنها أسلحة من قاعدة علي السالم في الكويت إلى قاعدة نفتاييم الإسرائيلية.