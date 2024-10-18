بوتين بتحدث عن "حلول وسط" بين إسرائيل وإيران...!

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اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التوصل إلى حلول وسط بين إسرائيل وإيران أمر ممكن لكن سيكون من الصعب تحقيقه، واوضح للصحفيين "نحن على اتصال بإسرائيل، وعلى اتصال بإيران. لدينا علاقات قائمة على الثقة. ونود كثيرا أن يتوقف هذا التبادل المستمر للضربات في وقت ما. ونأمل في التوصل إلى سبل لحل الموقف بشكل يرضي الجانبين". ومضى قائلا "الإجابة على هذه المسألة تكمن دائما في البحث عن حلول وسط. فهل هي الحلول الوسط ممكنة في هذا الموقف أم لا؟ أعتقد ذلك. بغض النظر عن مدى الصعوبة ولكنها، في رأيي، ممكنة".

واكد بوتين إن روسيا مستعدة للمشاركة في أي محادثات بين الجانبين إذا أبديا اهتماما. وأوضح "إذا كان هذا مطلوبا، فنحن مستعدون لبذل كل ما في وسعنا في الاتصال بالجانبين للمساعدة في التوصل إلى هذه الحلول الوسط".

ولفت الى أن تصريحات نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي طرح قبل يوم في بروكسل احتمال سعي أوكرانيا إلى حيازة السلاح النووي تنطوي على "استفزاز خطير"، وسيلقى كلّ تدبير في هذا الاتّجاه ردّا مناسبا". وصرّح أنه ليس "على دراية" إن كان في وسع أوكرانيا صنع سلاح نووي، معتبرا أن "الأمر ليس صعبا في العالم الحديث".

وأضاف الرئيس الروسي "يمكنني القول على الفور إن روسيا لن تسمح بحدوث ذلك في أيّ ظرف". واكد أنه لا يعتزم المشاركة في قمة مجموعة العشرين المقررة في البرازيل يومي 18 و19 تشرين الثاني، وقال: "نفهم تماما أنه حتى مع استبعاد عامل المحكمة الجنائية الدولية، فإن النقاش برمته لن يتناول سوى هذا الأمر. ولن نعطل عمل مجموعة العشرين. ما الفائدة من ذلك؟ نحن راشدون".