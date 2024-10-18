مسلحون تسللوا من الأردن نحو إسرائيل... إطلاق نار جنوب البحر الميت!

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أفادت "سكاي نيوز عربية" بتعرض جنديين إسرائيليين لإطلاق نار في منطقة بالقرب من البحر الميت في غور الأردن.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جنديين إسرائيليين تعرضا لهجوم إطلاق نار قرب البحر الميت، مشيرة إلى أن هناك إسرائيليين أصيبا بالهجوم.

وفقًا للتقارير، فقد "تم تحييد مسلحين اثنين".

وأفادت صحيفة" يديعوت أحرنوت" بأن هناك مخاوف أمنية من أن يكون هناك المزيد من المسلحين جنوبي البحر الميت، فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش يجري عمليات بحث واسعة النطاق في المنطقة للبحث عن مسلح فر من مكان الهجوم.