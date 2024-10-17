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بعد منع مشاركة شركات إسرائيلية.. غالانت يهاجم ماكرون

17
OCTOBER
2024
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن "أفعال" الرئيس الفرنسي ماكرون تمثل إهانة للأمة الفرنسية وقيم العالم الحر التي يدعي الحفاظ عليها.
 
واعتبر غالانت منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض دفاعي "عارا" على فرنسا، وقال إن قرار التمييز ضد الصناعات الدفاعية الإسرائيلية في فرنسا للمرة الثانية يساعد أعداء إسرائيل أثناء الحرب.
 
وكانت فرنسا قررت منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض دفاعي استناداً إلى فرض حظر على الأسلحة ضد إسرائيل.
 
وقال غالانت إن فرنسا "تبنت وتنفذ باستمرار سياسة عدائية تجاه الشعب اليهودي"، مضيفا "سنواصل الدفاع عن أمتنا ضد الأعداء في 7 جبهات، وسنقاتل من أجل مستقبلنا سواءً بمشاركة فرنسا أو بدونها".
 
وكان مصدران مطلعان قالا، اليوم الأربعاء، إن فرنسا منعت شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض تجاري بحري عسكري مرتقب في أحدث واقعة تسلط الضوء على التوتر المتزايد في العلاقات بين الدولتين الحليفتين.
 
وحظرت باريس بالفعل مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض تجاري عسكري في وقت سابق العام الجاري. وقالت وزارة الدفاع في ذلك الوقت إن الظروف ليست مناسبة للشركات للمشاركة بينما يدعو الرئيس إيمانويل ماكرون "إسرائيل إلى وقف العمليات في غزة".
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