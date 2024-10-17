ارتفاع كبير في عدد الإسرائيليين الذين يجري ضبط أسلحة بحوزتهم خلال توجههم للرحلات الجوية

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أظهرت بيانات وحدة الأمن في مطار بن غوريون في إسرائيل أنه تم العثور في الشهر الماضي في حقائب الركاب المتوجهين إلى الطائرات على العديد من وسائل القتال، بينها 5 مسدسات و40 مخزن ذخيرة.

وفي التفاصيل، تم تسجيل قفزة حادة في عدد الركاب الذين يصلون على متن رحلة جوية وفي حقائبهم أسلحة أو خراطيش أو رصاص أو أدوات قد تفسر على أنها أسلحة، عن طريق الخطأ.

وأفادت بيانات القسم الأمني بجهاز الأمن بمطار بن غوريون بأنه في سبتمبر الماضي، تم العثور على أسلحة متنوعة في حقائب عشرات الركاب يحملونها معهم إلى الطائرة ، بينها 5 مسدسات، ونحو 40 مخزن رصاص، ومئات الرصاصات أوالأسلحة الطويلة بالإضافة إلى سكاكين الجيب والسكاكين المختلفة.

وحسب ما ذكرت قناة "I24NEWS"، فإن الظاهرة تفاقمت في الأيام الأخيرة، على خلفية التوترات الأمنية وزيادة أعداد المواطنين الذين يحملون السلاح.

وأشارت إدارة الطيران الإسرائيلي إلى أن هذه الحالات تتسبب في تأخيرات غير ضرورية وقد تتسبب في فقدان الراكب للرحلة.

وشددت سلطات المطارات على أنه قد يتم اعتقال الراكب في الخارج اذا ضبط معه مخزن ذخيرة ومحاكمته، وفي الحالات "الأسهل" قد يتم إبعاده من ذلك البلد بشكل دائم.

وحثت الركاب على التحقق بعناية من عدم وجود أشياء محظورة في أمتعتهم.