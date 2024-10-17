هيئة الطيران العمانية: تعاملنا مع حادث أمني على متن طائرة متجهة من الرياض إلى بومباي

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أعلنت هيئة الطيران المدني العمانية أنها تعاملت مع حادث أمني على متن طائرة إحدى شركات الطيران الأجنبية المتجهة من الرياض إلى بومباي.

وجاء في بيان الهيئة: "تعاملنا مع حادث أمني على متن طائرة إحدى شركات الطيران الأجنبية المتجهة من الرياض إلى بومباي وعلى متنها 192 مسافرا والتي هبطت اضطراريًا في مطار مسقط الدولي أثناء عبورها أجواء سلطنة عمان".

وأضاف البيان: "قامت فرق الطوارئ والجهات المعنية بالاستجابة بشكل كامل للحادثة، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة".

وأكدت الهيئة في بيانها "سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة، وعدم وجود أي تهديد حقيقي داخل الطائرة".

وثمنت الهيئة جهود فريق الاستجابة من الشركاء الاستراتيجيين في التعامل الاحترافي مع البلاغ وضمان أعلى معايير السلامة والأمن في مختلف مراحل الاستجابة.