"حرييت": إسرائيل تعتزم إنشاء منطقة عازلة في لبنان وسوريا

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ذكرت صحيفة "حرييت" التركية نقلا عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تخطط لإنشاء منطقة عازلة في لبنان وسوريا.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تفعل ما بوسعها لنقل ساحة القتال من لبنان إلى سوريا، من خلال ضربها طرطوس وحماة وحمص وحلب ودرعا وحتى العاصمة دمشق، ودخلت دباباتها إلى الأراضي السورية، ولن تكتفي بذلك.

وتابعت الصحيفة: "من الواضح أن إسرائيل تريد إنشاء منطقة عازلة في لبنان من خلال السيطرة على جميع الأراضي وصولا إلى نهر الليطاني، وهي لن تكتفي بإنشاء منطقة عازلة في لبنان فقط، حيث تشير التقارير إلى أنها تسعى أيضا لإنشاء منطقة عازلة داخل سوريا".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية أن إسرائيل أزالت الألغام وأقامت حواجز جديدة على الحدود بين مرتفعات الجولان السورية المحتلة والشريط الحدودي مع سوريا.

وتقول المصادر أن الإجراء الإسرائيلي يؤشر إلى أن إسرائيل قد توسع عملياتها البرية وضرب "حزب الله" لأول مرة من الشرق على طول الحدود اللبنانية، وتنشئ منطقة يمكنها منع تسلل مقاتلي الحزب.