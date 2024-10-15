الجيش الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقال في الضفة الغربية

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شنت قوات الجيش الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقال في عدة مناطق بالضفة الغربية تخللتها مواجهات واشتباكات متفرقة.

ففي محافظة الخليل اعتقلت القوات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء ثلاثة مواطنين واحتجزت آخرين ونكلت بهم.

وأفادت وكالة "وفا" بأن "قوات الاحتلال اعتقلت شاب من مدينة الخليل بعد دهم منزله وتفتيشه وفتيين اثنين من مخيم العروب بعد الاعتداء عليهما وعلى أفراد أسرتهما".

وذكر الناشط ضد الاستيطان في بلدة يطا جنوب الخليل أسامة مخامرة لـ"وفا" أن "قوات الاحتلال داهمت مقر الجمعية الخيرية الإسلامية لرعاية الأيتام في البلدة وعدة أحياء وفتشت منازل وعبثت وكسرت محتوياتها واحتجزت ما يزيد عن 20 مواطنا عدة ساعات واعتدت عليهم بالضرب المبرح وحققت معهم ميدانيا وبعد إخلاء سبيلهم توجه عدد منهم للعلاج في المستشفيات والمراكز الطبية".

وفي مدينة بيت لحم اعتقلت القوات الإسرائيلية ستة مواطنين بينهم طفلان بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي الخضر جنوبا وتقوع شرقا دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي محافظة نابلس اعتقلت القوات الإسرائيلية أربعة مواطنين وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن عددا من الجيبات الاحتلالية اقتحمت منطقة بلاطة البلد شرق نابلس وحاصرت أحد المنازل واعتقلت منه الأسير المحرر محمد سلامة البري.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى بيت دجن وبيت فوريك وروجيب شرق نابلس، وبيتا جنوبا، وداهمت عددا من المنازل هناك وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها واعتقلت مواطنين اثنين من بيتا كما اعتقلت شابا من روجيب بعد أن اعتدت عليه بالضرب.

وفي مدينة قلقيلية اقتحمت القوات الإسرائيلية المدينة واعتقلت شابين بعد أن داهمت منزلهما.

وفي مدينة طوباس اعتقلت القوات الإسرائيلية شابا بعد دهم منزله وتفتيشه وحطمت صرح شهيد في بلدة عقابا شمال المدينة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن عدة دوريات عسكرية برفقة جرافة اقتحمت فجرا المدينة من الجهة الشرقية وسط اندلاع مواجهات.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن مقاومون أطلقوا النار بكثافة تجاه القوات الإسرائيلية خلال انسحابها من المدينة.