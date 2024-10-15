living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجيش الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقال في الضفة الغربية

15
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
شنت قوات الجيش الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقال في عدة مناطق بالضفة الغربية تخللتها مواجهات واشتباكات متفرقة.
 
ففي محافظة الخليل اعتقلت القوات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء ثلاثة مواطنين واحتجزت آخرين ونكلت بهم.
 
وأفادت وكالة "وفا" بأن "قوات الاحتلال اعتقلت شاب من مدينة الخليل بعد دهم منزله وتفتيشه وفتيين اثنين من مخيم العروب بعد الاعتداء عليهما وعلى أفراد أسرتهما".
 
وذكر الناشط ضد الاستيطان في بلدة يطا جنوب الخليل أسامة مخامرة لـ"وفا" أن "قوات الاحتلال داهمت مقر الجمعية الخيرية الإسلامية لرعاية الأيتام في البلدة وعدة أحياء وفتشت منازل وعبثت وكسرت محتوياتها واحتجزت ما يزيد عن 20 مواطنا عدة ساعات واعتدت عليهم بالضرب المبرح وحققت معهم ميدانيا وبعد إخلاء سبيلهم توجه عدد منهم للعلاج في المستشفيات والمراكز الطبية".
 
وفي مدينة بيت لحم اعتقلت القوات الإسرائيلية ستة مواطنين بينهم طفلان بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.
 
وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي الخضر جنوبا وتقوع شرقا دون أن يبلغ عن اعتقالات.
 
وفي محافظة نابلس اعتقلت القوات الإسرائيلية أربعة مواطنين وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن عددا من الجيبات الاحتلالية اقتحمت منطقة بلاطة البلد شرق نابلس وحاصرت أحد المنازل واعتقلت منه الأسير المحرر محمد سلامة البري.
 
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى بيت دجن وبيت فوريك وروجيب شرق نابلس، وبيتا جنوبا، وداهمت عددا من المنازل هناك وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها واعتقلت مواطنين اثنين من بيتا كما اعتقلت شابا من روجيب بعد أن اعتدت عليه بالضرب.
 
وفي مدينة قلقيلية اقتحمت القوات الإسرائيلية المدينة واعتقلت شابين بعد أن داهمت منزلهما.
 
وفي مدينة طوباس اعتقلت القوات الإسرائيلية شابا بعد دهم منزله وتفتيشه وحطمت صرح شهيد في بلدة عقابا شمال المدينة.
 
وأشارت مصادر محلية إلى أن عدة دوريات عسكرية برفقة جرافة اقتحمت فجرا المدينة من الجهة الشرقية وسط اندلاع مواجهات.
 
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن مقاومون أطلقوا النار بكثافة تجاه القوات الإسرائيلية خلال انسحابها من المدينة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   