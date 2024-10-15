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مسؤولون أمنيون إسرائيليون يكشفون "مفاجأة" عن مسيّرة "حزب الله" التي هاجمت معسكرا لوحدة "جولاني"

15
OCTOBER
2024
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كشف مسؤولون أمنيون إسرائيليون لقناة I24NEWS" العبرية، "مفاجأة" عن مسيّرة "حزب الله" التي هاجمت معسكرا تابعا لوحدة "جولاني" جنوب حيفا وأسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.
 
مسؤولون أمنيون إسرائيليون يكشفون "مفاجأة" عن مسيّرة "حزب الله" التي هاجمت معسكرا لوحدة "جولاني"
نعش الجندي الإسرائيلي الرقيب أميتاي ألون، الذي قُتل في هجوم بطائرة بدون طيار لحزب الله، أثناء جنازته بالقرب من راموت نفتالي. / AP
ونقلت "i24NEWS" عن مسؤولين أمنيين قولهم إنه "تم العثور على كرات حديدية داخل الطائرة المسيرة التي ضربت قاعدة جولاني الجوية".
 
وحسب القناة، فقد تردد أن "الكرات تشبه الكرات الحديدية التي كانت موجودة في عبوات "كاليمغور" الناسفة في جنوب لبنان".
 
وأشارت"i24NEWS" إلى أنه "تم الإبلاغ عن أن السبب الرئيسي لعدم تدمير الطائرة هو فقدان القدرة على الكشف عنها كهدف، شمال شرق عكا"، حيث كانت هناك قبضة ثابتة، كما أنه حصل "بسبب ارتفاع المسيّرة المنخفض، وقد تكون هناك أيضا إمكانية أنه تم تصنيفها كسرب طيور".
 
ووفقا للقناة، فإن الأمر على ما يبدو "يتعلق بطائرة تعتمد على متفجر ضئيل نسبيا، لكنها تحتوي على كثير من الكرات المتطايرة"، في حين أنه، حتى الآن، تم تأكيد أن "الانفجار لم يسمع عن بعد، بطريقة لا تتناسب مع عدد الضحايا".
 
بذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن ليل يوم الأحد مقتل 4 جنود وإصابة العشرات في الهجوم الذي شنه "حزب الله" على قاعدة تدريب عسكرية جنوب حيفا. 
 
وصرح  المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان قائلا: "قتل 4 جنود جراء انفجار طائرة مسيرة هذا المساء (الأحد) في قاعدة عسكرية بالقرب من بنيامينا، وأصيب 7 آخرون بجروح خطيرة".
 
من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف ‏معسكر تدريب للواء جولاني في بنيامينا جنوبي حيفا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، مؤكدا أن "المقاومة الإسلامية ستبقى حاضرة ‏وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي والمظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو ‏والله على كل شيء قدير".
 
كما أصدر "حزب الله" فجر يوم الاثنين، بيانا حذر فيه من أنه سيجعل من حيفا وغير حيفا بالنسبة لصواريخ المقاومة ومسيّراتها بمثابة كريات شمونة والمطلة وغيرها من المستوطنات الحدودية.
 
وأوضح "حزب الله" في حديثه عن العملية قائلا: "في عمليّة نوعية ومركبّة، أطلقت القوة الصاروخية في المقاومة الإسلامية، عشرات الصواريخ باتجاه أهداف متنوعة في مناطق نهاريا وعكا بهدف إشغال منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي، وبالتزامن أطلقت القوة الجوية في المقاومة الإسلامية أسرابا من مسيّرات متنوعة، بعضها يُستَخدم للمرة الأولى، باتجاه مناطق مختلفة في عكا وحيفا، حيث تمكنت المسيّرات النوعية، من اختراق رادارات الدفاع الجوي الإسرائيلي دون اكتشافها ووصلت إلى هدفها في معسكر تدريب للواء النخبة "جولاني" في منطقة بنيامينا جنوب مدينة حيفا المحتلة، وانفجرت في الغرف التي يتواجد فيها العشرات من ضباط وجنود العدو الإسرائيلي الذين يتحضرون للمشاركة في الاعتداء على لبنان وبينهم ضباط كبار، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات".
 
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة قاعدة جولاني يوم الاثنين: "ندفع ثمنا مؤلما ونخوض حربا صعبة.. سنواصل ضرب حزب الله بلا رحمة".
روسيا اليوم
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