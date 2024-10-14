المفاوضات الاميركية الايرانية "متوقفة"...!

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صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن إيران تعتقد بضرورة نجاح الدبلوماسية لتجنب أزمة كبيرة جداً في المنطقة. وأضاف عراقجي أن بلاده لا ترغب في الحرب، لكنها على استعداد تام لها. كما أشار إلى أن الاتصال غير المباشر بين إيران والولايات المتحدة متوقف حالياً بسبب الظروف الخاصة في المنطقة، وأنه لا يوجد أساس لاستئناف هذه المحادثات في الوقت الراهن.

وكشف عراقجي من مسقط ،الإثنين، أن المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن التي كانت تجري بوساطة عُمانية، متوقفة حاليا بسبب غياب “الأرضية” المناسبة لها في ظل تصاعد التوتر الإقليمي.

وقال عراقجي للصحفيين إن “هذا المسار متوقف الآن بسبب الظروف المحددة في المنطقة. حاليا لا نرى أي أرضية لهذه المباحثات، إلى حين نتمكن من تجاوز الأزمة الراهنة. عندها سنقرر ما إذا كنا سنواصل العمل وكيف”.