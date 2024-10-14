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"تايمز أوف إسرائيل" تكشف سبب عجز تل أبيب عن إسقاط المسيرات التي هاجمت معسكر غولاني

14
OCTOBER
2024
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أعلنت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية عن سبب عجز الجيش الإسرائيلي عن إسقاط مسيرات "حزب الله" التي هاجمت معسكر غولاني.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن المسيرات لم تظهر على الرادار لأنها كانت تحلق على ارتفاع منخفض.
 
وأضافت: "طاردت طائرات ومروحيات تابعة للقوات الجوية المسيرات، لكنها اختفت من على الرادار وفقدت القوات الإسرائيلية أثرها، ربما لأنها كانت تحلق على مسافة قريبة جدا من الأرض".
 
 
وأكدت الصحيفة أنه لم يتم إطلاق صفارات الإنذار لأنه كان من المفترض أن المسيرات قد تحطمت أو تم اعتراضها بمجرد اختفائها عن الرادار.
 
وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، مقتل 4 جنود في الهجوم الذي شنه "حزب الله" على القاعدة العسكرية جنوب حيفا.
 
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في بيان: "الليلة الماضية (الأحد)، قصفت طائرة بدون طيار تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية قاعدة عسكرية بالقرب من بنيامين. وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات وتم إرسال رسالة إلى ذويهم".
 
وأضاف: "وفي الحادث، قُتل أربعة جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي وأصيب سبعة جنود بجروح خطيرة. ويجرى التحقيق في الحادث".
 
من جانبه، قال حزب الله في بيان له: ": "في عملية نوعية ومركبة، أطلقت القوة الصاروخية في المقاومة الإسلامية، عشرات الصواريخ باتجاه أهداف متنوعة في مناطق نهاريا وعكا بهدف إشغال منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي".
روسيا اليوم
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