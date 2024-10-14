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الجيش الإسرائيلي ينشربيانات قتلى هجوم مسيرة "حزب الله"

14
OCTOBER
2024
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كشف الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أسماء 4 قتلى في صفوفه قضوا أمس الأحد في هجوم بمسيرة أطلقها "حزب الله" على مقر لواء "غولاني" بمنطقة بنيامينا جنوب مدينة حيفا شمال إسرائيل.
 
الجيش الإسرائيلي ينشربيانات قتلى هجوم مسيرة "حزب الله"
RT
وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن الجنود الأربعة هم: 
 
- الرقيب عمري تماري، 19 عاما، من مزكريت باتيا، جندي في تدريب المشاة في قاعدة غولاني التدريبية في لواء غولاني، سقط نتيجة لهجوم طائرة بدون طيار.
 
- الرقيب يوسف هيب، 19 عاما، من طوبا زنغرية، جندي في تدريب المشاة في قاعدة غولاني التدريبية في لواء غولاني، سقط نتيجة لهجوم طائرة بدون طيار.
 
- الرقيب يوآف أجمون، 19 عاما، من بنيامينا جفعات عادا، جندي في تدريب المشاة في قاعدة غولاني التدريبية في لواء غولاني، سقط نتيجة لهجوم طائرة بدون طيار.
 
- الرقيب ألون عميتاي (19 عاما) من راموت نفتالي، جندي في دورة مشاة في قاعدة غولاني التدريبية في لواء غولاني، سقط نتيجة هجوم بطائرة بدون طيار.
 
وأكد الجيش الإسرائيلي أن 8 جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة في هجوم المسيرة.
 
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 4 جنود في الهجوم الذي شنه حزب الله على قاعدة عسكرية جنوب حيفا وإصابة أكثر من 50 آخرين، فيما أعلن حزب الله بدوره،  أن "شن عملية نوعية ومركبة، حيث أطلق عشرات الصواريخ باتجاه أهداف في نهاريا وعكا بهدف إشغال منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي، تزامنا مع إطلاق أسراب من مسيرات، بعضها يستخدم للمرة الأولى، حيث تمكنت المسيرات من اختراق رادارات الدفاع الجوي ووصلت إلى هدفها في معسكر تدريب للواء النخبة غولاني في بنيامينا، وانفجرت في غرف الضباط والجنود الذين يتحضرون للمشاركة في الاعتداء على لبنان".
 
من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أن مقاتلا احتياطيا من الكتيبة 8101 في لواء ألكسندروني (3) أصيب أمس الأحد بجروح خطيرة في معركة في جنوب لبنان، وأن مقاتلا آخر من الكتيبة 46 في اللواء 401 أصيب بجروح خطيرة الأحد أيضا في معركة جنوب قطاع غزة.
روسيا اليوم
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