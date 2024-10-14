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قصف إسرائيلي لخيام نازحين بمستشفى بدير البلح يوقع قتلى وجرحى

14
OCTOBER
2024
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الإثنين، بمقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين، في قصف إسرائيلي لخيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
 
ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها، إن النيران اندلعت في عدد من الخيام جرّاء القصف الإسرائيلي.
 
وقال متحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، بأن هناك أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي لخيام النازحين بالمستشفى.
 
وأشار إلى أن قسم الاستقبال في المستشفى امتلأ بالجرحى جراء الأعداد الكبيرة.
 
وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا بخصوص الحادثة قال فيه إن طائرات سلاح الجو التابعة له "أغارت وبدقة وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية والشاباك والقيادة الجنوبية على مخربين كانوا يعملون في مجمع قيادة وسيطرة تم إنشاؤها في منطقة عرفت سابقا كمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح".
 
وأشار البيان إلى "استخدام عناصر حماس مجمع المستشفى لتخطيط وتنفيذ عمليات ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل".
 
وشدد على أنه "قبل الهجوم، اتخذت عدة خطوات لتقليل احتمالية إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة، مراقبة جوية، ومعلومات استخباراتية إضافية".
 
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أفادت بمقتل 22 فلسطينيا وإصابة نحو 80 آخرين، ليلة الإثنين، في قصف مدفعي إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
 
وحسبما نقلت الوكالة عن مصادر طبية فإن 22 فلسطينيا قتلوا في قصف إسرائيلي لمدرسة "المُفتي" للنازحين في مخيم النصيرات بينهم 15 طفلا وامرأة، إضافة إلى 80 إصابة.
 
وقتل فلسطينيان وأصيب آخرون، مساء الأحد، جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين شرقي مخيم البريج وسط القطاع، وفقما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية.
 
وقالت الوكالة إن خمسة أطفال قتلوا، في وقت سابق من يوم الأحد، في قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ، بعدما استهدفوا بمسيّرة إسرائيلية.
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