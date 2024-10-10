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أعلنت وزارة الدفاع المدني في قطاع غزة أن الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا مطبقا على شمال القطاع ويعزله عن مدينة غزة بشكل كامل.

الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا مطبقا على شمال قطاع غزة ويعزله عن مدينة غزة

وأضافت الوزارة أن الجيش الاسرائيلي منذ صباح الأحد يمنع دخول الإمدادات الأساسية لمحافظة شمال غزة ما يهدد حياة الفلسطينيين المتواجدين هناك.

ولفتت إلى أن عشرات الجثث عالقة في الطرقات شمال القطاع ولم يتم انتشالهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر والعنيف.

وأكدت الوزارة أن الجيش دمر البنية التحتية في محافظة الشمال ما جعل عملية الانتقال خلالها أمرا شبه مستحيل.

وحذرت من أن إخلاء مستشفيات شمال القطاع من شأنه أن يؤدي لانهيار كامل في النظام الصحي ما يضاعف من معاناة المواطنين هناك.

وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها لقطاع غزة لليوم الـ370 حيث بلغت حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي 42010، والجرحى 97720.