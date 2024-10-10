قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على جباليا بغزة

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل ثلاثة فلسطينيين، فجر الخميس، في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وحسبما ذكرت الوكالة، فإن القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا أسفر إلى جانب سقوط ثلاثة قتلى عن إصابة آخرين دون تحديد عددهم.

وكانت قوات إسرائيلية قد استهدفت وفق الوكالة، مساء الأربعاء، ثلاثة منازل في منطقة "الهوجا" بجباليا، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وأسفر أيضا قصف إسرائيلي لمجموعة من الخيام تؤوي نازحين في ساحة مستشفى "اليمن السعيد" في بلدة جباليا، مساء الأربعاء، إلى مقتل 16 فلسطينيا وإصابة آخرين.

وقتل 8 فلسطينيين أيضا في قصف إسرائيلي لمركبة وتجمع لمواطنين عند دوار بني سهيلا ومنطقة معن، شرق خان يونس جنوب غزة.

وذكرت مصادر طبية أن عدد القتلى في غزة ارتفع منذ فجر الأربعاء وحتى المساء، إلى 64، 50 منهم في شمال القطاع، وأن أكثر من 125 قتيلا سقطوا خلال 5 أيام من العمليات العسكرية الإسرائيلية على شمال القطاع.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يوم الأربعاء، إن حصيلة القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا منذ السابع من أكتوبر، بلغت 42010، بينما سجلت 97720 إصابة.