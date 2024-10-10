الأردن: سقوط جسم متفجر بالعقبة دون وقوع إصابات والأمن يطوق المكان

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قال الناطق الإعلامي باسم الأمن العام الأردني إن بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة العقبة قبل منتصف الليل يفيد بسقوط جسم متفجر بمنطقة الشاطئ الجنوبي.

وأضاف أن "الأمن الأردني تحرك للمكان وفرض طوقا أمنيا في مكان السقوط، وتبين عدم وجود أية إصابات بشرية".

وأكد الناطق أن "سلاح الهندسة الملكي تولى التعامل مع شظايا وبقايا الجسم المتفجر".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، اعتراض طائرة مسيرة اقتربت من مدينة إيلات فوق البحر الأحمر، ولم تعبر الطائرة الأجواء الإسرائيلية.

يذكر أن إيلات تبعد عن العقبة 16 كيلو مترا، ويرتبطان بمعبر وادي عربة (معبر إسحاق رابين من جهة إسرائيل)، وكلاهما ساحليتان على خليج العقبة في البحر الأحمر.