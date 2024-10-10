الداخلية الكويتية تعتقل متهما من الأسرة الحاكمة هاربا من تنفيذ حكم حبس بتهمة "المخدرات"

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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الأجهزة الأمنية المعنية تمكنت من ضبط متهم من الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمة "المخدرات".

وأكدت الداخلية الكويتية في بيان أن المتهم ضبط بعد عمليات البحث والتحري وتتبع تحركاته، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه، واحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.

وقالت إن "ذلك جاء استمرارا لجهودها في ضبط الخارجين عن القانون والعمل بشكل مستمر على متابعة كافة القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين للعدالة، والتزامها الراسخ بتطبيق القانون وحفظ حقوق الجميع".

وأكدت الوزارة أن "هذه الجهود تأتي في إطار سعيها المستمر لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة، بما يشمل أفراد الأسرة الحاكمة. لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون أي استثناءات".