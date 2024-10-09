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قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل بمخيم البريج بغزة

9
OCTOBER
2024
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بانتشال مسعفين، فجر اليوم الأربعاء، جثامين أربعة قتلى، بينهم طفل، وعددا من الجرحى، بعد استهداف طائرات إسرائيلية منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
 
وتم نقل القتلى والمصابين إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات المجاور.
 
وقالت الوكالة إن طائرات إسرائيلية شنّت قصفا صاروخيا مكثفا على منطقة الصفطاوي غرب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق طائرات مسيرة من نوع "كواد كوبتر" نيرانها، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر مادية وبشرية.
 
وذكرت الوكالة أن 19 فلسطينيا، بينهم 9 أفراد من عائلة واحدة، قتلوا، مساء الثلاثاء، جراء غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وفي مخيم النصيرات وسط القطاع.
 
ودوّت انفجارات ناتجة عن قصف مدفعي إسرائيلي في أحياء مختلفة من مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات مسيرة إسرائيلية في منطقة التوام شمال غرب المدينة.
 
وتواصلت الغارات الإسرائيلية في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، فيما تحدثت مصادر محلية عن انتشار جثامين عشرات القتلى في شوارع مخيم جباليا، في ظل تصاعد القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متعددة، منها محيط شارع السكة في حي الزيتون جنوب شرق غزة.
 
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، سقوط 41965 قتيلا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.
 
وتشمل الحصيلة 56 شخصا على الأقل قتلوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية حتى صباح الثلاثاء، بحسب الوزارة.
 
وأشارت الوزارة إلى أن 97590 شخصا أصيبوا بجروح في قطاع غزة منذ اندلعت الحرب.
 
ووفقا لمصادر طبية فلسطينية، ثمة 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، كما أن طواقم الإسعاف والإنقاذ لم تتمكن من انتشالهم.
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