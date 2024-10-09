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النونو يؤكد لـRT أن إسرائيل عاجزة عن الوصول إلى السنوار

9
OCTOBER
2024
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أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" طاهر النونو أن إسرائيل عاجزة عن الوصول إلى زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار، أو معرفة تحركاته.
 
ونفى النونو في حوار لـRT أجراه معه الزميل أسامة الحمد الأنباء حول عدم استهداف إسرائيل للسنوار لكونه محاطا بالأسرى الإسرائيليين، قائلا إن هذا "تبرير لفشل الاحتلال ولو استطاع الوصول له لفعل ذلك، ولكن الحمد الله لم يستطيعوا ذلك".
 
وأكد أن إسرائيل لو عرفت مكان أي من أسراها لكانت قتلته، كما قتلت عددا كبيرا من الأسرى في قطاع غزة، وهذا ما يعرف بـ"قانون هانيبعل" وهو قتل الأسير مع حارسه وهو قانون مفعل ويطبق من قبل إسرائيل.
 
وزعمت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الاثنين الماضي بأن السنوار يحمل معه حقيبة ديناميت ويكون دائما محاطا بعشرين من الأسرى الإسرائيليين. 
 
وأضافت "ديلي ميل" نقلا عن المحقق السابق في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، كوبي مايكل: "في تلك الحقيبة يوجد نحو 25 كيلوغراما من الديناميت. وحوله ما لا يقل عن 20 رهينة، لقد أتيحت لنا عدة مرات فرصة قتله، ولكن إذا فعلنا ذلك، فسوف يقتل كل الرهائن من حوله".
 
ويعتقد أن نحو 97 محتجزا تم أسرهم في السابع من أكتوبر 2023 ما زالوا في غزة بعد مرور عام على أسرهم، ولا يُعرف العدد الدقيق للذين لقوا حتفهم في الأسر.
روسيا اليوم
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