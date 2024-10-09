فصائل عراقية مسلحة تعلن تنفيذ هجوم على هدف "حيوي" في إسرائيل

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أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأربعاء، إطلاق طائرة مسيّرة باتجاه هدف في إسرائيل.

وقالت ما تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان إنها أطلقت "مسيرة باتجاه هدف حيوي في شمال إسرائيل".

وشددت في بيانها على أنها ستواصل عملياتها ضد إسرائيل بوتيرة متصاعدة.

وتشكّل فصائل عراقية من كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء، ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق".

وفي الأشهر الأخيرة، أعلن هذا التشكيل شنّ هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف في إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.

ومنذ أبريل، أكدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق، من دون أن توجّه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، وأعلنت مرات عدة أنها اعترضت مسيّرات خارج مجالها الجوي.

كما نفذت بعض الفصائل عشرات الهجمات ضد القوات الأميركية المنتشرة في العراق وسوريا في إطار التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش.