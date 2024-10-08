لا ثقة بين بايدن ونتنياهو...!؟

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نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم ان "إدارة الرئيس جو بايدن أصبحت غير واثقة مما تقوله حكومة إسرائيل عن خططها العسكرية والدبلوماسية"، مشددين على ان "إدارة بايدن لا تعارض رد إسرائيل على الهجوم الإيراني لكنها تريد أن يكون مدروسا".

وشدد مسؤول اميركي على ان "ثقتنا في الإسرائيليين منخفضة للغاية في الوقت الراهن ولسبب وجيه"، موضحا ان "إدارة بايدن فوجئت مرات عدة بالعمليات العسكرية أو الاستخبارية الإسرائيلية".

واضاف :"لم يتم التشاور مع واشنطن أحيانا أو تم إخطارها قبل تنفيذ العمليات بقليل".