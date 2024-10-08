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وزارة الصحة في قطاع غزة: إسرائيل تعمدت تدمير القطاع الصحي

8
OCTOBER
2024
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن القوات الإسرائيلية تمنع دخول المستلزمات الطبية والأطباء من الخارج وتستهدف الطواقم في غزة.
 
وشددت الوزارة على أن "الاحتلال تعمد تدمير المنظومة الصحية في القطاع ويمنع دخول المستلزمات الطبية والأطباء من الخارج بل ويستهدف الطواقم في غزة، وأمعن المحتل في حرمان المرضى من حقوقهم العلاجية وسلبهم عن سابق إصرار أبسط فرص للعلاج بابقاء عديد الأصناف الدوائية والمستهلكات الطبية ضمن دائرة المعدلات الصفرية، وقطع الطريق أمام الامدادات والتجهيزات الطبية ، وأمام حركة خروج المرضى نحو المستشفيات التخصصية، منع دخول الوفود".
 
وأعلنت أن "عدد الشهداء 41,909 شهيد أكثر من 60% منهم من الاطفال والنساء إضافة إلى 97,303 جريحا، كما بلغ عدد شهداء القطاع الصحي 986 كادر صحي منهم 4 داخل السجون السجون الإسرائيلي من أصل 312 معتقلا"، مشيرة إلى أن "ما سجلته الاحصائيات بعد عام من حرب الإبادة على قطاع غزة يدلل على مدى تركيز الاحتلال على تدمير المنظومة الصحية حيث تم استهداف ما يقارب 65% من المؤسسات الصحية وما تبقى يعمل بشكل جزئي وبنسبة اشغال 300% بالخصوص أقسام العناية المركزة والحضانات".
 
وأضافت: "الاستهداف الممنهج والدائم للقطاع الصحي حرم ما يزيد عن مليوني شخص في قطاع غزة من تلقي الخدمات الصحية الأساسية فهناك ما يزيد عن 50 الف امراة حامل محرومه من تقديم الخدمات الصحية ورعاية الأمومة".
روسيا اليوم
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