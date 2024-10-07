بالفيديو.. مصابون في هجوم صاروخي لحزب الله على حيفا وطبريا

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استهدف حزب الله مدينتي حيفا وطبريا شمالي إسرائيل بهجمات صاروخية، ليل الأحد.

وأعلن الحزب عن إطلاق هجوم بصواريخ "فادي 1" على قاعدة الكرمل العسكرية الإسرائيلية جنوبي حيفا، ردا على الغارات الإسرائيلية العنيفة على لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 15 صاروخا أطلقت من لبنان نحو شمال إسرائيل، في إشارة إلى الهجوم على حيفا، ثالث أكبر مدن إسرائيل.

وكشفت صور تضرر مناطق من مدينة حيفا، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 10 أشخاص أصيبوا في الهجوم.

لكن نجمة داود الحمراء أفادت أن شخصا تعرض لجروح متوسطة من جراء إصابته بشظية، بينما أصيب آخر بجروح طفيفة، في الهجوم على حيفا.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن حزب الله استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوبي حيفا بالمسيّرات.

وقال الحزب في بيان إنه شن "هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة 7200 للصيانة والتأهيل جنوبي مدينة حيفا، أصابت أهدافها بدقة".

وفي السياق ذاته، أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ قاعدة نيمرا العسكرية غربي طبريا، إحدى القواعد الرئيسية شمالي إسرائيل.

وقالت نجمة داوود الحمراء إن شخصا أصيب وحالته تتراوح بين المتوسطة والخطيرة، نتيجة سقوط صاروخ في طبريا، بعد إطلاق وابل من الصواريخ من لبنان.

وأكدت الشرطة أن الهجوم تسبب أيضا في أضرار بالمدينة.