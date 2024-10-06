بالصور- 10 مصابين وقتيلة.. هجوم مزدوج في بئر السبع!

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أفادت القناة 12 الإسرائيلية ظهر اليوم الأحد، عن نقل 10 مصابين إسرائيليين إلى المستشفيات بعد هجوم في بئر السبع.

وكشفت القناة 14 الإسرائيلية عن مقتل إسرائيلية في عملية بئر السبع.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إنّ "التحقيق جار في احتمال أن يكون هجوم في بئر السبع مزدوجًا بين إطلاق نار وطعن" .

وقالت الشرطة الإسرائيلية: "نقوم بعمليات تمشيط بحثا عن مساعدين محتملين لمنفذ عملية إطلاق النار في بئر السبع."

وأضافت الشرطة: "على الجميع الابتعاد عن المحطة المركزية في بئر السبع لأن الحدث لم ينته."

وكشفت الإسعاف الإسرائيلي أنّ الهجوم في بئر السبع نفذ في موقعين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية عن "مقتل إسرائيلية وإصابة 10 آخرين بعملية إطلاق النار في بئر السبع."

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنّه تمّ "تحييد المنفذ".