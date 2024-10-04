معظمهم في دير البلح وخان يونس.. قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على غزة منذ ساعات الفجر

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أفادت تقارير بمقتل 9 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بغارات شنها الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر طبية بمقتل 4 أشخاص ووقوع عدد من الإصابات، بينها خطيرة، بقصف استهدف منزلا يعود لعائلة أبو محمد شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما قصف الجيش الإسرائيلي منازل وموقعا يأوي نازحين في كل من دير البلح وخان يونس (جنوب) وألقى قنابل حارقة تسببت بحرائق في منازل بمخيم النصيرات وسط قصف مدفعي استهدف جنوب مدينة غزة.

وأدى استهداف شاليه شحيبر مقابل مصنع العودة الناحية الغربية من صلاح الدين في دير البلح إلى سقوط قتلى وعدد من الإصابات.

وأفادت تقارير بوقوع 4 إصابات في قصف من مسيرة إسرائيلية لعربة شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي خان يونس قصف الطيران الإسرائيلي عدة مواقع واستهدف منزلا يعود لعائلة أبو جزر في منطقة معن، شرقي المدينة، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى إضافة إلى جرحى.

وتحدثت مصادر محلية عن سقوط قتيل وعدد من الإصابات بعد قصف الزوارق الإسرائيلية لمجموعة من الصيادين غرب شواطئ السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وتواصل القوات الإسرائيلية عملياته في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 41.788 مواطنا، وإصابة 96.794 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.